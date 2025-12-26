پخش زنده
مسئول بسیج رسانه لرستان گفت:مهلت ارسال آثار به جشنواره رسانهای ابوذر استان تا ۲۰ دیماه جاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛رضا مریدیاصل گفت:نهمین دوره ی جشنواره ی رسانهای ابوذر استان دی ماه ۱۴۰۴ در خرمآباد برگزار می شود.
مسئول بسیج رسانه ی استان لرستان افزود:در این دوره، بخش ویژهای به جنگ ۱۲ روزه اختصاص یافته و سایر محورهای جشنواره شامل جهاد تبیین، پیوند رسانه و صنعت، مقابله با آسیبهای اجتماعی، دستاوردهای انقلاب اسلامی، سبک زندگی اسلامی ایرانی، امیدآفرینی و نشاط اجتماعی، خانواده و فرزندآوری و سبک زندگی ایرانی اسلامی است.
وی افزود:این جشنواره در قالبهای گزارش خبری،مصاحبه،یادداشت و سرمقاله،تیتر،اینفوگرافی،موشنگرافی،عکس،کلیپ،گزارش ویدئویی، مستند و پادکست برگزار خواهد شد .
مریدی اصل بیان کرد:شرکتکنندگان میتوانند در مرحله کشوری در دو بخش جشنواره شرکت کرده و در هر بخش حداکثر سه اثر ارسال کنند.
وی افزود:در بخش استانی جشنواره که با موضوع محیط زیست لرستان ،ورزش و نشاط اجتماعی برگزار میشود، محدودیتی در تعداد آثار ارسالی وجود ندارد.
مسئول بسیج رسانه لرستان گفت:مهلت ارسال آثار تا ۲۰ دیماه تعیین شده و مراسم اختتامیه هم در نیمه سوم ماه جاری برگزار خواهد شد
وی افزود:علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار میتوانند به نشانی moojekhabar.ir/abozar.php مراجعه کنند.