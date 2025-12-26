پخش زنده
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: ارزش این نفتکش متخلف خارجی حدود ۷۰۰ میلیارد تومان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مجتبی قهرمانی گفت: دلاورمردان یکی از یگانهای منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موفق شدند یک فروند کشتی نفتکش خارجی حامل حدود ۴ میلیون لیتر سوخت قاچاق را در آبهای نیلگون خلیج فارس و در مجاورت جزیره قشم توقیف کنند.
وی افزود: رزمندگان منطقه یکم نیروی دریایی سپاه در این رابطه ۱۶ خدمه غیر ایرانی این کشتی را دستگیر و تحویل مقامات قضایی دادهاند که این افراد با صدور قرار تأمین کیفری در بازداشت هستند.
وی به روند رسیدگی و فرآیند تشکیل پرونده قضایی برای این کشتی و سرنشینان آن نیز اشاره کرد و در این خصوص گفت: پروندهای در خصوص تخلفات این کشتی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قشم تشکیل شده است.
قهرمانی با اشاره به اهمیت پرونده از لحاظ مالی و میزان سوخت قاچاق کشف شده افزود: ضربهای که در این خصوص به بنیانهای مالی مافیا و سرشبکههای قاچاق سوخت وارد شده است بسیار چشمگیر و حائز اهمیت میباشد.
وی افزود: آبهای خلیج فارس و سواحل و جزایر ایرانی آن به هیچ وجه جای امنی برای فعالیت سودجویان و قاچاقچیان نخواهد بود و به همین منظور، شبانهروز با تمام توان و بدون اغماض با آنها در زمین و دریا مبارزه خواهیم کرد.