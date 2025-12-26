پخش زنده
مرادی، نماینده مردم سنندج، دیواندره وکامیاران در مجلس شورای اسلامی:پروژه احداث کردیدور بزرگراهی کشور در کردستان تا پایان دولت چهاردهم به پایان میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، احداث کریدور شمال غرب از سال ۱۳۹۹ در قالب طرح توسعه کریدور شمالغرب کشوربا هدف ارتقای زیرساختهای حملونقل غرب کشور، ایمنی جادهها، کاهش تصادفات و تلفات جادهای و کاهش زمان سفرتعریف شد.
استان کردستان یکی از پنج استان واقع در کریدور بزرگراهی غرب کشور است که ۳۲۰ کیلومتر از این کریدور را در خود جای داده است.