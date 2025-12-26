به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان جلسه بررسی و پایش مسائل مرتبط با بیمارستان تسکین شهر رفسنجان و تعیین تکلیف چند مورد پلاک ثبتی، با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان و جمعی از مسئولان برگزار شد.

، جلسه بررسی و پایش مسائل بیمارستان تسکین شهر رفسنجان و همچنین تعیین تکلیف چند مورد پلاک ثبتی شامل پلاک‌های ۲۰۹۴، ۲۰۹۶ و ۲۰۹۷، روز پنجشنبه ۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ در شهرستان رفسنجان، با حضور علی حاجی‌زاده مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان، مهدی اله‌کرم‌پور معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان، حسین رضایی فرماندار رفسنجان، مجید کهنوجی شهردار رفسنجان، مهدی فاتحی رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان رفسنجان و جمعی از کارشناسان ذی‌ربط تشکیل شد.

در این جلسه، مسائل و چالش‌های موجود پیرامون بیمارستان تسکین مورد بررسی قرار گرفت و در راستای تسهیل روند پروژه و رفع موانع اجرایی، تفاهم‌نامه‌ای میان اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان و شهرداری رفسنجان به امضا رسید که بر اساس آن، اقدامات لازم جهت برداشتن موانع موجود در دستور کار قرار گرفت.

همچنین در ادامه نشست، وضعیت حقوقی و ثبتی پلاک‌های ۲۰۹۴، ۲۰۹۶ و ۲۰۹۷ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد پس از ارائه مستندات و مدارک لازم، موضوع جهت اتخاذ تصمیم نهایی به سازمان ملی زمین و مسکن ارجاع شود.

در پایان این جلسه، بر ضرورت تعامل، هم‌افزایی و تسریع در فرآیند‌های قانونی به‌منظور تعیین تکلیف نهایی موارد مطروحه و تأمین منافع عمومی تأکید شد.

