پخش زنده
امروز: -
دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانهای کشور از برگزاری نمایشگاه «الکامپ و دولت هوشمند» در مازندران خبر داد و گفت: این رویداد نقش مؤثری در توسعه پایدار استان خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانهای کشور از برگزاری نمایشگاه «الکامپ و دولت هوشمند» در استان مازندران خبر داد و گفت: این رویداد با ارائه راهکارهای فناورانه در حوزههای کلیدی استان، نقش مؤثری در تحقق «مازندران هوشمند» ایفا خواهد کرد.
عباس رمدانی افزود: نمایشگاه «الکامپ و دولت هوشمند» با شعار «مازندران هوشمند با تحول دیجیتال» از ۱۶ تا ۱۹ دیماه در محل نمایشگاه بینالمللی نیاوران ساری برگزار میشود.
وی با اشاره به حضور شرکتهای دانشبنیان، استارتاپها، دستگاههای دولتی و سازمانهای خدماترسان در این نمایشگاه، گفت: در این رویداد، آخرین دستاوردها در حوزههای هوش مصنوعی، متاورس، بلاکچین و فناوری اطلاعات به نمایش گذاشته خواهد شد.
دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانهای کشور با تأکید بر نقش فناوری در توسعه پایدار مازندران خاطرنشان کرد: استان مازندران در حوزههایی همچون کشاورزی، گردشگری و اقتصاد دریامحور از ظرفیتهای بالایی برخوردار است که بهرهگیری از فناوریهای نوین میتواند روند توسعه هوشمند آن را تسریع کند.
رمدانی مدیریت پسماند را یکی از چالشهای مهم زیستمحیطی استان برشمرد و افزود: این نمایشگاه فرصتی مناسب برای ارائه راهکارهای فناورانه، دادهمحور و پایدار در حوزه مدیریت پسماند خواهد بود.
وی همچنین به برنامههای جانبی نمایشگاه اشاره کرد و گفت: برگزاری پنلهای تخصصی، کارگاههای آموزشی و رویدادهای علمی با حضور اساتید دانشگاه، مدیران و فعالان حوزه فناوری، زمینه ارتقای دانش تخصصی و تبادل تجربیات را فراهم میکند.
دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانهای کشور در پایان با بیان اینکه نمایشگاه الکامپ بستری برای تعامل مؤثر میان شهروندان، بخش خصوصی و دولت ایجاد میکند، ابراز امیدواری کرد: این رویداد با ایجاد همافزایی میان ذینفعان، گامی بلند در مسیر تحقق «مازندران هوشمند» بردارد.