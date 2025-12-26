به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل ثبت اسناد و املاک فارس گفت: بر اساس ماده اول قانون الزام، ثبت اموال غیر منقول اموال دارای سند تک برگ سبز رنگ فقط در دفاتر اسناد رسمی یا قرارداد یکسان سامانه کاتب قابل اعتبار است.

نخعی افزود: بنگاه‌های املاک دیگر نمی‌توانند برای اموال دارای سند تک برگ سبز رنگ مبایعه نامه تنظیم کنند و فقط می‌توانند پیش نویس معامله را با اعتباری ۵ روزه تنظیم کنند.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک فارس افزود: افرادی که دارای سند دفترچه‌ای یا سند تک برگ زرد رنگ هستند نباید برای تبدیل این اسناد به سند تک برگ سبز رنگ اقدام کنند تا بتوانند از خدمات مختلف بهره‌مند شوند.