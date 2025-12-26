پخش زنده
امروز: -
معاون فرهنگی و پرورشی آموزش و پرورش کیش از اجرای برنامههای قرآنی و تربیتی در مدارس با تمرکز بر هویت دینی دانشآموزان خبر داد.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما كيش، اشرفی با اشاره به اجرای منظم و هدفمند برنامههای دینی و تربیتی در مدارس، گفت: در مجموع ۳۲۸ محفل انس با قرآن کریم در مدارس برگزار شده و براساس برنامه ريزي هر ماه دو مدرسه دخترانه و پسرانه میزبان برگزاري اين محافل معنوي هستند.
او با اشاره به برگزاری جشن تکلیف دانشآموزان دختر و پسر در روزهاي دهم، هفدهم و بيست و پنجم دي، گفت: این مراسم با هدف آشنایی دانشآموزان با مسئولیتهای شرعی و دینی و با رویکردی تربیتی برگزار خواهد شد.
اشرفی از حضور مستمر دانشآموزان و همکاران فرهنگی در نماز جمعه خبر داد و گفت: هر هفته دانشآموزان پنج مدرسه در این برنامه عبادی-سیاسی مشارکت دارند.
او افزود: مسابقات قرآن، عترت و نماز نيز با حضور ۳۶۰ دانشآموز در آموزشگاهها برگزار شد.
معاون فرهنگی و پرورشی آموزش و پرورش کیش با اشاره به برگزاری مراسم معنوي اعتکاف دانشآموزی از ۱۳ دی به مدت سه روز، غبارروبی مرقد شهدای گمنام با حضور هیئتهای دانشآموزی و فرهنگیان در مناسبتهای رجب، آمادهسازی و ساماندهی نمازخانههای مدارس برای ماه رمضان را از دیگر برنامههای شاخص دانش آموزي برشمرد.
اشرفی تصريح كرد: آموزش عملی وضو و نماز با حضور معاونان و مربیان پرورشی، حضور مبلغان حوزه علمیه خواهران و روحانیون در مدارس برای پاسخگویی به شبهات شرعی و ارائه مشاوره، برگزاری برنامههای سهشنبههای مهدوی و چهارشنبههای امامرضایی در مدارس و اجرای اجلاسیه نماز به زودي از مهمترين اقدامات حوزه تربيتي و ديني آموزش و پرورش كيش است.
او از برگزاری کلاسهای حفظ جزء سی قرآن کریم، ثبت مستمر فعالیتهای پرورشی در سامانههای نورینو و نورچشم، برگزاری نماز جماعت مدارس با حضور روحانیون نهاد امام جمعه از اواخر دی و تشکیل کانون هیئتهای دانشآموزی برای برنامهریزی و اجرای فعالیتها خبر داد.
معاون فرهنگی و پرورشی آموزش و پرورش کیش به برنامههای ویژه دهه فجر اشاره کرد و گفت: برگزاری مسابقات قرآن، عترت و نماز ویژه فرهنگیان و اقامه نماز جماعت با حضور بیش از ۲۰۰ دانشآموز دختر و ۲۰۰ دانشآموز پسر در مسجد امام حسن مجتبی (ع) همراه با پخش زنده از شبکه قرآن از ديگر برنامههای شاخص آموزش و پرورش كيش است.