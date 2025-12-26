نخستین بارش زمستانی از دوشنبه آینده، ۸ دیماه، خراسان رضوی را دربر می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: با گسترش جریانات ناپایدار و افزایش ابر و وزش باد از فردا شنبه و همچنین یکشنبه وقوع بارش‌های پراکنده بویژه در ارتفاعات استان پیش‌بینی می‌شود.

سارا حکمی افزود: از روز دوشنبه بر حجم بارش‌ها در استان افزوده میشود و بارش‌ها به شکل باران و برف تا سه‌شنبه مناطق گسترده‌تری از استان را در فرا می‌گیرد.

وی ادامه داد: دمای هوا استان و مشهد امروز جمعه در مقایسه با دیروز چند درجه سردتر خواهد شد، اما روند افزایش دما از فردا تا روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت.

حکمی اظهار کرد: دیروز قوچان با منفی هشت درجه و داورزن با ۱۲ درجه سانتیگراد سردترین و خنک‌ترین شهر‌های استان بودند، نوسانات دمایی دیروز مشهد نیز بین ۱۰ و منفی یک درجه سانتیگراد ثبت شد.