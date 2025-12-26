دومین آزمون ورود به حرفه مهندسان با حضور بیش از دو هزار داوطلب در رشته‌های مختلف مهندسی، در چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل راه و شهرسازی استان، از برگزاری دومین آزمون ورود به حرفه مهندسان در سال ۱۴۰۴ همزمان با سراسر کشور در این استان خبر داد و گفت: این آزمون با هدف سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای داوطلبان و ساماندهی فعالیت‌های مهندسی، در فضایی منظم و مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغی برگزار شد.

سید احسان حسینی، افزود: در این دوره از آزمون‌ها، داوطلبان در ۶ رشته مهندسی شامل معماری، عمران، برق، مکانیک، شهرسازی و نقشه‌برداری و همچنین ۳ رشته کاردانی عمران، معماری و برق به رقابت پرداختند. علاوه بر این، معماران تجربی نیز در این دوره از آزمون حضور داشتند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: در مجموع ۲هزار و ۲۴۸ نفر در این دوره از آزمون‌ها ثبت‌نام و شرکت کردند که ۸۱ درصد از شرکت‌کنندگان را مردان و ۱۹ درصد را زنان تشکیل می‌دادند.

حسینی افزود: بیشترین تعداد داوطلبان مربوط به رشته عمران ـ نظارت با ۴۱۲ نفر متقاضی بوده و کمترین تعداد شرکت‌کننده نیز به رشته طراحی و اجرای گود و سازه نگهبان با یک نفر متقاضی اختصاص داشته است.