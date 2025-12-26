پخش زنده
امروز: -
نشست منطقهای تبادل تجربیات فعالان و راهبران قرآنی استانهای گلستان، گیلان و مازندران با تأکید بر نقش مؤثر «حلقههای میانی» در توسعه فرهنگ قرآنی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نشست منطقهای تبادل تجربیات میان فعالان و راهبران «حلقههای میانی» استانهای گلستان، گیلان و مازندران با حضور حدود ۴۵ نفر از اساتید، مدیران و فعالان مؤثر قرآنی، در مجتمع آموزشی تبیین محمودآباد برگزار شد.
حجتالاسلام راییجی معاون امور استانهای سازمان دارالقرآن الکریم در این نشست با بیان اینکه این برنامه حاصل ماهها رصد و پایش فعالیتهای قرآنی در کشور است، گفت: این نشست در ادامه طرح ملی سازمان دارالقرآن و شورای توسعه فرهنگ قرآنی برگزار شده و طی بیش از شش ماه، ۵۰۰ نفر از راهبران و فعالان مؤثر قرآنی در سراسر کشور شناسایی شدهاند.
وی افزود: این نشست یکروزه با هدف مباحثه، هماندیشی و تبادل تجربیات میان عناصر فعال قرآنی مناطق شمالی کشور برگزار شد و مخاطبان آن، راهبران و فعالان باتجربهای هستند که با یک فرآیند دقیق و تخصصی شناسایی شدهاند.
معاون امور استانهای سازمان دارالقرآن الکریم با تأکید بر ضرورت توجه به «حلقههای میانی» تصریح کرد: اگر جامعه به دنبال توسعه فراگیر و پرشتاب در حوزه قرآن باشد، نهادهایی همچون شورای توسعه فرهنگ قرآنی، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان دارالقرآن باید نگاه ویژهای به نقش راهبران قرآنی داشته باشند.
وی با بیان اینکه این راهبران در سطحی فراتر از فعالیتهای اجرایی قرار دارند، خاطرنشان کرد: حلقههای میانی شامل فعالانی از موسسات، خانههای قرآن و حتی افرادی است که لزوماً تشکل رسمی ندارند اما نقش مؤثری در راهبری میدان فعالیتهای قرآنی ایفا میکنند.
در ادامه این نشست، حجتالاسلام ابراهیمی، دستیار و مشاور ویژه رئیس سازمان دارالقرآن الکریم، با تبیین جایگاه راهبردی راهبران قرآنی گفت: تحقق تمدن نوین و قرآنی تنها با مردمیسازی فعالیتهای قرآنی امکانپذیر است.
وی با استناد به آیه ۲۵ سوره حدید، هدف بعثت پیامبران را قیام مردم به قسط دانست و افزود: برای رسیدن به تمدن قرآنی، نیازمند افرادی هستیم که بتوانند راهبری توحیدی و فعالیتهای قرآنی را در سطوح کلان جامعه دنبال کنند.
این مسئول قرآنی کشور با اشاره به مفاهیم «ربیون» و «انصارالله» در قرآن کریم تصریح کرد: گسترش فعالیتهای قرآنی و تبدیل آن به گفتمان و تمدن قرآنی، نیازمند حلقههای میانی است که نقش راهبری در جامعه ایفا میکنند.
همچنین حجتالاسلام اسماعیل رمضانی، رئیس اداره امور قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به اهمیت این نشست گفت: این برنامه در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب و با هدف تقویت و گسترش فرهنگ قرآنی، از طریق بهرهگیری از ظرفیت مؤثر راهبران قرآنی برگزار شده است.
وی هدف اصلی این نشست را هماهنگی، همافزایی و استفاده از تجربیات برای شناخت بهتر میدان و افزایش تحرک و عمقبخشی به فعالیتهای قرآنی عنوان کرد و افزود: حلقههای میانی نقش واسطهها و راهبران اصلی در پیشبرد جریان قرآنی جامعه را برعهده دارند.