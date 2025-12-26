نادعلی:
انتخابات شوراهای شهر و روستا به صورت تناسبی معایب و محاسنی دارد
سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در دوره قبل روی برخی طرحها خاک ریختند بیان کرد: میدان فتح یکی از این طرحها بود که در دوره قبل ۵ درصد پیشرفت داشت، اما روی همین ۵ درصد هم خاک ریختند و آن را کنار گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
علیرضا نادعلی در برنامه گفتگوی ویژه خبری که در رابطه با برگزاری انتخابات شورا به صورت تناسبی بود تصریح کرد: مثل همه طرحها محاسن و معایبی دارد، همینکه امکان حضور بخشی از احزاب و گرایشهای مختلف را فراهم میکند روی مشارکت تاثیر خواهد داشت، اما ما یک عقب ماندگی هم داریم.
وی ادامه داد: قانون شوراها با اینکه از ابتدای انقلاب اسلامی بوده، اما مهیا شدن قابلیت اجرایی اش در دهه هفتاد اتفاق افتاد و بعد هم وقتی روی زمین به اجرا رسید خیلی سخت و با احتیاط بسط ید برای شورا رخ داد و تا اینکه این شش شورا را داشتیم و تمرین کردیم خیلی اوقات احساس میکنیم قوانین آنقدری که باید دست شوراها را در خیلی از زمینهها باز نمیکند.
سخنگوی شورای شهر افزود: من فکر میکنم در نتیجه عملیاتهای تصمیم گیری از جنس سیاست گذاری و نظارت شورا شرایط بهتری را فراهم میکند و این طور نیست بگوییم اصولگرایان یا اصلاح طلبان در مجموع در خصوص تناسبی شدن شورا نظر مشخصی دارند در اصولگرایان هم نظرات متفاوتی در این رابطه وجود دارد در شورای فعلی هم بخشی از اعضا موافق قانون هستند.
نادعلی یادآور شد: شاید اگر نقدی وجود دارد بر این است که آزمودن این قانون را ابتدا بهتر بود در یک کلانشهر دیگر به صورت آزمایشی اجرا میشد بعد در تهران آن را تعمیم میدادند و پایتخت را یک دفعه زیر بار اقدام جدید نمیبردیم و شاید مهمترین چالشی که در این رابطه وجود داشته باشد انتخاب شهردار باشد، چون مهمترین کار شورا همین موضوع خواهد بود.
وی تاکید کرد: مردم سالاری که از دین اسلام بر میخیزد تعیین کنندگی دارد و در جمهوری اسلامی سالیان سال است این مردم سالاری با انتخابات به منصه ظهور میرسد و در ایران تا قبل از اینکه قانون همزمانی انتخابات را داشته باشیم هر سال یک انتخابات داشتیم و مردم شرایط کشور را با این انتخابات رقم میزدند الان برای انتخابات شورا یک انرژی و راوت و شادابی اتفاق میافتد ما حتی پارسال هم که یک سال به شورای فعلی که ما عضوش هستیم اضافه شد با اینکه شرایط کشور شرایط خاصی بود، اما انتخابات را ترجیح میدادیم حتی با شهردار تهران هم که صحبت کردم با اینکه برای دوستان شهرداری ادامه کار برای تکمیل کارهایشان مهم است، اما با این نشاط مجدد موافق بودند.
نادعلی با اشاره به عملکرد شورای فعلی بیان کرد: ما تلاش کردیم با وجود اینکه کشور تحریم است، مشکلات اقتصادی هست و دولت عوض شده و جنگ را داشتیم و شرایط پسا جنگ را داشتیم یکی از طرحها متوقف نشد. طرحهایی مثل میدان فتح که در دوره قبل ۵ درصد کارش پیش رفته بود، اما در دوره قبل روی آن خاک ریختند و کنار گذاشتند یا پایانه شرق. ما در این دوره سعی کردیم به جای اینکه ایراد قبلیها را بگیریم طرحها را دنبال کنیم تا مردم احساس کنند در شهرکاری انجام میشود.
عضو شورای شهر با اشاره به ساماندهی ۲۰هزار معتاد متجاهر در شهر بیان کرد: کودکان کار به حداقل رسیده است.