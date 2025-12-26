پخش زنده
دیدار تیمهای فجر شهید سپاسی شیراز – فولاد خوزستان از ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه پارس شیراز آغاز میشود و ورود به این ورزشگاه تنها با داشتن بلیت الکترونیکی امکان پذیر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، به اطلاع هواداران فوتبال و علاقهمندان تیم فجر شهید سپاسی میرساند، با توجه به برگزاری دیدار فجر شهید سپاسی شیراز و فولاد خوزستان در ورزشگاه پارس، رعایت نکات زیر برای ورود منظم و ایمن به ورزشگاه الزامی است:
۱. ورود به ورزشگاه تنها با بلیت الکترونیکی معتبر که از سامانههای رسمی فروش تهیه شده باشد امکانپذیر است و از ورود افراد بدون بلیت جلوگیری می شود.
۲. زمان بازگشایی دربهای ورزشگاه، دو ساعت پیش از آغاز مسابقه خواهد بود. از هواداران تقاضا میشود برای جلوگیری از ازدحام، حضور خود را به ساعات پایانی موکول نکنند.
۳. مسیرهای ورود به ورزشگاه به شرح زیر است:
*تماشاگران آقایان: درب شماره یک*
*تماشاگران بانوان: درب شمالی، شماره شش*
*خبرنگاران، عکاسان، عوامل توپجمعکن، برانکارد و رسانهها: درب شماره سه*
*عوامل اجرایی مسابقه، صدا و سیما، نیروهای امدادی و مسئولان برگزاری: درب شماره پنج*
۴. گیتهای ورود، فشارشکنها و مسیرهای دسترسی مطابق با استانداردها آمادهسازی شده و خیابان منتهی به درب شماره یک بهصورت کامل مدیریت و مسدود خواهد بود.
۵. *به همراه داشتن هرگونه اشیای ممنوعه، مواد غذایی و بهویژه بطری آب معدنی به داخل ورزشگاه ممنوع است؛ از هواداران محترم درخواست میشود از همراه داشتن این اقلام خودداری کنند.
۶. همکاری کامل با نیروهای انتظامی، یگان ویژه، عوامل اجرایی و مسئولان برگزاری مسابقه، نقش مهمی در برگزاری هرچه منظمتر و ایمنتر این دیدار خواهد داشت.
از هواداران فهیم و فرهنگدوست فوتبال شیراز دعوت میشود با حضور پرشور و منظم خود در ورزشگاه پارس، حمایت همیشگیشان از تیم محبوب فجر شهید سپاسی را بار دیگر به نمایش بگذارند.