کارشناس هواشناسی گفت: پیش بینی می‌کنیم هفته آینده پدیده غالب جوی در استان قم، وزش باد شدید و بارش پراکنده باران باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: هفته آینده پدیده غالب جوی، وزش باد شدید و بارش پراکنده باران خواهد بود.

سعید اسماعیلی افزود: عصر فردا شاهد بارش پراکنده و وزش باد شدید در مناطق مرتفع استان خواهیم بود به طوری که سرعت وزش باد به ۶۵ کیلومتر در ساعت می‌رسد.

وی گفت: روز یکشنبه از سرعت وزش باد کاسته می‌شود، اما در روز‌های بعد بویژه روز سه شنبه همه مناطق استان شاهد وزش باد شدید خواهند بود.

کارشناس هواشناسی در خصوص تغییرات دمایی گفت: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۱۱ درجه و فردا ۱۲ درجه سانتیگراد خواهد بود و سردترین نقطه استان در ۲۴ ساعت گذشته، منطقه نیزار با منفی ۴ درجه سانتیگراد بوده است.