به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، شهید اردشیر غریب لشگر ۸ نجف اشرف را که یکی از یگان‌های مقتدر و عملیاتی سپاه پاسداران بود، برای حضوردرجنگ انتخاب کرد. در مدت حضور افتخار آمیزش در این لشگر حماسه‌های بی‌شماری خلق کرد و در سمت فرماندهی گردان کوثر ضربات سهمگینی به دشمن وارد کرد.

این شهید با سمت فرمانده یگان دریایی لشگر ۸ نجف اشرف در سال ۱۳۶۵ در شهر خرمشهر و در «عملیات کربلای ۴» به مقام رفیع شهادت نائل آمد. مزار او در گلزار شهدا زادگاهش قرار دارد.