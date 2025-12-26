به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران ۳ مسابقه روز‌های شنبه و یکشنبه از هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال در فصل جاری مشخص شد که به شرح زیر است:

شنبه ۶ دی ۱۴۰۴

پیکان - خیبر خرم‌آباد

داور: وحید زمانی کمک‌ها: محمد هاشمی‌نسب، رضاحیدری و فرهاد امینی ناظر: اسماعیل صفیری داور VAR: کوپال ناظمی کمک: ریحانه شیرازی

سپاهان اصفهان- چادرملو اردکان

داور: علی سام کمک‌ها: فرهاد فرهادپور، سید یعقوب حجتی و ایمان کهیش ناظر: بابک داوری داور VAR: حسین زمانی کمک: بهمن عبداللهی

یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴

استقلال تهران - گل‌گهر سیرجان

داور: مرتضی منصوریان کمک‌ها: علیرضا مرادی، علیرضا ممبنی و مصطفی بینش ناظر: مسعود مرادی داور VAR: وحید کاظمی کمک: شهاب محمدی