اعضای اصلی و علیالبدل هیئت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر قائمشهر با رأی معتمدان مردمی انتخاب شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جلسه انتخاب معتمدان هیئت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر در شهرستان قائمشهر، به ریاست ابوذر قربانی فرماندار قائمشهر و با حضور الهی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، اعضای حقوقی، هیئت نظارت و جمعی از معتمدان شهرستان برگزار شد.
در این جلسه و پس از طی فرآیند رأیگیری، از میان ۳۰ نفر از معتمدان معرفیشده، ۸ نفر بهعنوان اعضای اصلی و ۵ نفر بهعنوان اعضای علیالبدل معتمدان مردمی هیئت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر قائمشهر انتخاب شدند.
ابوذر قربانی فرماندار قائمشهر با تأکید بر نقش کلیدی معتمدان در برگزاری انتخابات، گفت: معتمدان هیئت اجرایی، بازوان اصلی اجرای قانون و تضمین سلامت، شفافیت و بیطرفی انتخابات هستند و انتخاب این افراد، گامی مهم در مسیر برگزاری انتخاباتی قانونمند و مورد اعتماد مردم به شمار میرود.
وی افزود: فرمانداری قائمشهر با همکاری تمامی دستگاههای اجرایی و نظارتی و با مشارکت معتمدان مردمی، تمام تلاش خود را برای فراهمسازی زمینه برگزاری انتخاباتی پرشور، سالم و قانونمحور به کار خواهد گرفت.
بر اساس این گزارش، اعضای اصلی هیئت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر قائمشهر به شرح زیر انتخاب شدند:
محمدباقر فروتن، سید ابوالقاسم فاضلی، حسین عابدینی کاسگری، رحمت آهنگری، سید علی علوی سنگدلی، حجتالله غریب، اصغر خدادادی و ابراهیم رحیمی واسکسی.
همچنین اعضای علیالبدل هیئت اجرایی شامل محسن جعفرزاده کرچنگی، سید جعفر موسویزاده، ابراهیم دادوی، محمدرضا اسکندری و مهران احمدی هستند.
هیئت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر قائمشهر علاوه بر معتمدان مردمی، دارای سه عضو حقوقی شامل رئیس دادگستری شهرستان، رئیس اداره ثبت احوال و فرماندار شهرستان بهعنوان رئیس هیئت اجرایی است.
هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، روز ۱۱ اردیبهشتماه سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.