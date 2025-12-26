برخورد یک دستگاه خودروی پژو با گاردریل در محور اراک به قم، دو کیلومتر قبل از شهر امیرکبیر، منجر به جان‌باختن راننده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ این حادثه در ساعت ۲۰:۴۵ طی گزارش تلفنی به واحد ارتباطات اورژانس پیش‌بیمارستانی استان مرکزی اعلام و بلافاصله تیم فوریت‌های پزشکی از پایگاه اورژانس محسن حیدری خیرآباد به محل اعزام شد. در بررسی‌های اولیه مشخص شد تنها مصدوم صحنه، راننده خودرو، مردی حدوداً ۳۰ ساله بوده که متأسفانه به علت شدت جراحات وارده، پیش از رسیدن نیرو‌های اورژانس جان خود را از دست داده و فوت وی در محل تأیید شد