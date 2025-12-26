پخش زنده
امروز: -
در نخستین شب جمعه ماه پر فیض ، عاشقان الهی در لیلةالرغائب با خدای خود راز و نیاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ماه رجب یکی از ماههای پرفیض است که مقدمهای برای ورود به ماه شعبان و ماه رمضان میباشد. در این ماه اعمال مختلفی از جمله اعتکاف و استغفار گفتن زیاد سفارش شده است.
یکی از مهمترین اعمال این ماه که به آن سفارش زیادی شده است شب لیلةالرغائب میباشد که در نخستین شب جمعه ماه پر فیض رجب زمان آن است. در این شب دلدادگان به رحمت الهی با خدای خود راز و نیاز کردند و برای اجابت دعاها و آرزوهای خود با ایزد دادار مناجات کردند.