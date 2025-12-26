هشدار یخبندان و لغزندگی جادههای آذربایجانشرقی
رئیس اداره پیشبینی اداره کل هواشناسی آذربایجانشرقی با اشاره به ورود سامانه بارشی به جو استان گفت:پیش بینی میشود فعالیت این سامانه در مناطق سردسیر و کوهستانی همراه با یخبندان و لغزندگی جادهها باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
، محمد امیدفر گفت:بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی و تصاویر ماهوارهای سامانه بارشی از اواخر امروز وارد جو استان آذربایجان شرقی میشود و موجب بارش باران در مناطق گرمسیر و باران و برف در مناطق سردسیر استان میشود.
وی با بیان اینکه فعالیت این سامانه تا اواسط هفته آینده ادامه مییابد اظهار کرد:با توجه به اینکه فعالیت این سامانه همراه با وزش باد به صورت نسبتا شدید خواهد بود احتمال بروز کولاک برف در گردنهها و مناطق برفگیر استان وجود دارد.
رئیس اداره پیشبینی اداره کل هواشناسی آذربایجانشرقی از رانندگان و مسافران خواست از تردد غیرضروری به مناطق کوهستانی و گردنهها خودداری کنند و در صورت ضرورت تجهیزات و پوشاک زمستانی به همراه داشته باشند.
امیدفر از دستگاههای خدماتی و امدادرسان استان نیز خواست برای مواجهه با این شرایط جوی آمادگی لازم را داشته باشند.