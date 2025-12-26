به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقلید، گفت: برداشت سیب‌زمینی از ۶ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی این شهرستان به عنوان قطب تولید سیب‌زمینی استان فارس به پایان رسید.

ارسلان صالحی، افزود: برداشت این محصول از نیمه دوم شهریور آغاز شد و با تلاش هزار بهره‌بردار در مناطق مختلف شهرستان اقلید، در آذر به پایان رسید.

او بیان کرد: میانگین برداشت سیب زمینی در هر هکتار افزون بر ۳۵ تن بود و در مجموع بیش از ۲۰۰هزار تن سیب‌زمینی از مزارع این شهرستان برداشت شده است که بخشی از محصول تولیدی نیاز بازار‌های داخل استان فارس و سایر استان‌ها و بخشی دیگر بذر مورد نیاز کشاورزان را تامین می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقلید ادامه داد: امسال با وجود چالش‌های مربوط به منابع آب، بکارگیری روش‌های نوین آبیاری، رعایت الگوی کشت و استفاده از ارقام مناسب سیب‌زمینی باعث افزایش عملکرد و کیفیت این محصول شده است.

شهرستان اقلید یکی از مراکز تولید بذر سیب زمینی کشور است که سالیانه افزون بر ۱۵ هزار تن بذر سیب زمینی در طبقات مختلف بذری تولید می‌کند.