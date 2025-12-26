رئیس اتحادیه صنف چاپخانه‌داران استان تهران با اشاره به فرسودگی بسیاری از ماشین آلات صنعت چاپ؛ گفت: تجهیزات و ماشین آلات این صنعت به‌روز نیست و هزینه‌های سنگینی را برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ آقای احمد ابوالحسنی افزود: دشواری در ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات از چالش‌های پیش روی صنعتگران است به طوری که در هر دو بخش مواد مصرفی و ماشین‌آلات با مشکل مواجه هستند.

وی ادامه داد: بسیاری از چاپخانه داران برای کاهش هزینه‌ها ناچار به خرید ماشین‌آلات دست‌دوم هستند.

ابوالحسنی با بیان اینکه در شهر تهران حدود هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی و در استان تهران حدود ۲ هزار و در کل کشور حدود پنج هزار واحد صنفی صنعت چاپ داریم؛ گفت: در بخش مواد مرکب، مقوای کارتون و مقوا تولید داریم، اما به خودکفایی کامل نرسیده‌ایم و بخش زیادی از نیاز‌ها وارداتی است.

وی تاکید کرد: افزایش نرخ و نوسان ارز باعث شده است تا قیمت‌ها در داخل نیز متغیر شود و مشکلاتی در تامین مواد اولیه به خاطر محدودیت‌ها و تعرفه‌ها مشاهده شود.

رئیس اتحادیه صنف چاپخانه‌داران استان تهران با اشاره به سهم ۴۰ درصدی ترکیه از بازار صنعت چاپ و بسته بندی منطقه بدلیل دارا بودن حمایت و مشوق‌های مالیاتی؛ گفت: کمبود امکانات، نبود حمایت و نبود مشوق‌های صادراتی باعث شده ایران فقط حدود پنج درصد از این بازار را در اختیار داشته باشد.

به گفته ابوالحسنی؛ اگر شرایط تجارت تسهیل و مرز‌ها باز شود، مشکلات موجود در واردات و تامین مواد اولیه بهتر حل خواهد شد و وضعیت تولید و صادرات بهبود می‌یابد؛ اما هم‌اکنون دامنه صادرات ایران نسبت به ترکیه پایین است و امسال به دلیل برخی عوامل صادراتی، شرایط نسبتاً خوب بوده است.