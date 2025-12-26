پخش زنده
امروز: -
درسهای ایثار و اخلاق جانبازان باید از رسانه ملی به جامعه منتقل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، در دیدار جمعی از جانبازان و ایثارگران با مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی، بر ضرورت برنامهریزی هدفمند و تولید برنامههای ویژه در شبکه خاوران برای روز جانباز تأکید شد تا درسهای ایثار، اخلاق و مقاومت این قشر ارزشمند از طریق رسانه ملی بهصورت مؤثر به جامعه منتقل شود.
در این نشست افزایش حضور و بهرهگیری از ظرفیتهای ارزشمند جانبازان و ایثارگران، بهویژه نخبگان و افراد توانمند، در برنامههای شبکه خاوران مورد بررسی قرار گرفت.
مدیر کل صدا وسیمای خراسان جنوبی در این دیدار با تأکید بر جایگاه جانبازان و ایثارگران گفت: جانبازان و ایثارگران گنجینههایی سرشار از درسهای ایثار و اخلاق هستند که جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به آنها نیاز دارد و باید این فرهنگ در جامعه منتشر و گسترش یابد.
آینه دار ضمن استقبال از پیشنهادهای مطرحشده، بر برنامهریزی ویژه برای تولید ویژهبرنامههای روز جانباز امسال در شبکه خاوران تأکید کرد و افزود: صداوسیما آماده است با همکاری مستقیم خود جانبازان و ایثارگران، برنامههایی واقعی، اثرگذار و ماندگار تولید کند.
مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی همچنین از جانبازان خواست فهرستی از نخبگان، افراد توانمند و فعال این حوزه را در اختیار صدا و سیما قرار دهند تا امکان بهرهگیری از این ظرفیتها در برنامههای مختلف رادیویی و تلویزیونی استان در طول سال فراهم شود.
در ادامه این نشست بر لزوم معرفی هرچه بیشتر جانبازان نخبه و تولید محتوای رسانهای مبتنی بر مشارکت خود ایثارگران تأکید کردند تا تصویر واقعی و عمیقتری از ایثار و مقاومت به مخاطبان منتقل شود.
در این جلسه، هر یک از جانبازان نیز با بیان موضوع هایی در خصوص ایثارگری و جانبازی، بهویژه در حوزه فرهنگی، خواستار انتقال مؤثر فرهنگ ایثار، جهاد و دفاع مقدس به جامعه با مشارکت فعال خود جانبازان شدند.