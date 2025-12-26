به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حبیب کوهکن گفت: این محموله در بازرسی از یک دستگاه خودروی سواری توسط نیروی انتظامی کشف شد.

به گفته مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد کارشناسان ارزش ریالی احشام قاچاق کشف شده را یک میلیارد و 313 میلیون ریال برآورد کرده‌ اند و خودروی سواری و محموله یاد شده نیز توقیف‌ شد.

کوهکن ادامه داد: هرگونه جابجایی و انتقال دام زنده باید پس از اخذ مجوزهای لازم از اداره دامپزشکی و جهاد کشاورزی انجام شود، در غیر این صورت قاچاق محسوب می‌شود.

او با بیان اینکه شناسایی و کشف محموله‌های قاچاق در حوزه اختیارات پلیس امنیت اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، افزود: پس از اعلام پلیس، دام‌های کشف شده توسط مجموعه‌های دامپزشکی و جهاد کشاورزی هویت‌گذاری و پس از انجام مراحل قانونی، به پیمانکار استانی نگهداری دام‌های قاچاق تحویل داده می‌شود.