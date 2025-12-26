پخش زنده
امروز: -
معاون اول رئیس جمهور در بازدید از پردیس علم و فناوری هوش مصنوعی و نوآوری دیجیتال ایران، از پوستر جایزه ملی هوش مصنوعی ایران به طور رسمی رونمایی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این جایزه با هدف شناسایی و تجلیل از برترین دستاوردها و نوآوریهای حوزه هوش مصنوعی در کشور برگزار میشود و تمرکز ویژهای بر حمایت از محصولات فناورانه حلکننده مسائل واقعی کشور، تقویت ارتباط و همافزایی میان دانشگاه، صنعت، استارتاپها و سیاستگذاران دارد.
محورهای اصلی جایزه شامل مبانی نظری هوش مصنوعی، تجهیزات پردازشی، هوش مصنوعی در رایانش و علم دادهها، هوش مصنوعی کوانتومی، تعامل انسان و ماشین، کاربرد در صنایع راهبردی، امنیت سایبری، کاربردهای عمومی هوش مصنوعی، و هوش مصنوعی مسئولانه، اخلاق و حکمرانی است.
جایزه ملی هوش مصنوعی ایران فرصتی برای پژوهشگران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، استارتاپها و شرکتهای دانشبنیان است تا توانمندیهای خود را در سطح ملی به نمایش بگذارند.
محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور در این بازدید بر ضرورت اولویت دادن به علم و فناوریهای پیشرفته، به ویژه هوش مصنوعی، تأکید کرد و آن را تکلیفی ملی برای رسیدن به جایگاه برتر جهانی دانست.
مشاهده اطلاعات کامل، شرایط شرکت، زمانبندی و ثبتنام از طریق مراجعه به سایت https://award.aipardis.ir امکانپذیر است.