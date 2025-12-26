استاندار کرمان گفت: ارگ جدید بم، نشان دهنده استعداد و ظرفیت شرق استان برای پیشرفت و آبادانی بیشتر است.

ارگ جدید بم، نمونه و مظهر ساختن از دل خاک است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان استاندار کرمان اضافه کرد: ارگ جدید بم، نشان دهنده استعداد و ظرفیت شرق استان برای پیشرفت و آبادانی بیشتر است و امیدواریم بتوانیم در کنار مردم این خطه شاهد توسعه و پیشرفت بیشتر این منطقه باشیم.

محمدعلی طالبی صبح جمعه ۵ دیماه در آیین نکوداشت خدمات داوطلبانه جمعیت هلال‌احمر استان کرمان

شکوه و آبادانی امروز بم مرهون خدمات همه فرمانداران و نمایندگان این خطه است.

وی افزود:زلزله بم آزمون بزرگی از انسانیت و داوطلبی بود و صحنه وسیع و گسترده‌ای از تجلی داوطلبی را در بم شاهد بودیم.

دکتر طالبی گفت: تجربه بم نشان داد که بدون مشارکت داوطلبان، هرگونه فعالیت دولت و حاکمیت در مهار بحران‌ها شکننده است

