استاندار کرمان گفت: ارگ جدید بم، نشان دهنده استعداد و ظرفیت شرق استان برای پیشرفت و آبادانی بیشتر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان استاندار کرمان اضافه کرد: ارگ جدید بم، نشان دهنده استعداد و ظرفیت شرق استان برای پیشرفت و آبادانی بیشتر است و امیدواریم بتوانیم در کنار مردم این خطه شاهد توسعه و پیشرفت بیشتر این منطقه باشیم.
محمدعلی طالبی صبح جمعه ۵ دیماه در آیین نکوداشت خدمات داوطلبانه جمعیت هلالاحمر استان کرمان
شکوه و آبادانی امروز بم مرهون خدمات همه فرمانداران و نمایندگان این خطه است.
وی افزود:زلزله بم آزمون بزرگی از انسانیت و داوطلبی بود و صحنه وسیع و گستردهای از تجلی داوطلبی را در بم شاهد بودیم.
دکتر طالبی گفت: تجربه بم نشان داد که بدون مشارکت داوطلبان، هرگونه فعالیت دولت و حاکمیت در مهار بحرانها شکننده است
