به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ستاد اعتکاف ایام رجبیه دانشگاه مازندران اعلام کرد: آیین معنوی اعتکاف رجبیه با هدف تعمیق معنویت، خودسازی و بهره‌مندی از فضای نورانی عبادت و خلوت با خدا، در روزهای ۱۳ تا ۱۵ دی‌ماه جاری در مسجد امام صادق(ع) این دانشگاه برگزار خواهد شد.

این مراسم فرصتی ارزشمند برای تقویت پیوند معنوی دانشگاهیان با آموزه‌های دینی، تلاوت قرآن کریم، اقامه نماز جماعت، دعا و مناجات، و بهره‌گیری از برنامه‌های فرهنگی و معرفتی متنوع است.

دانشجویان علاقه‌مند می‌توانند با مراجعه به لینک https://survey.porsline.ir/s/chcja۶G۷ ضمن آگاهی از شرایط شرکت، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. ظرفیت ثبت‌نام محدود بوده و اولویت با افرادی است که در مهلت مقرر اقدام نمایند.

ستاد اعتکاف دانشگاه مازندران از تمامی دانشگاهیان دعوت کرد تا با حضور در این آیین پرفیض، از برکات معنوی ماه رجب بهره‌مند شوند و به رشد معنوی خود کمک کنند.