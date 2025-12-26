رقابت‌های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور روز‌های ۳ لغایت ۵ دی ماه در سالن شش هزار نفری شهید پورشریفی تبریز و به میزبان استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان این مسابقات استان مازندران بعنوان نخست دست یافت و استان‌های تهران و البرز به ترتیب دوم و سوم شدند.

رده بندی تیمی و انفرادی این رقابت‌ها به شرح زیر است:

رده بندی تیمی: ۱- مازندران ۲۱۵ امتیاز ۲- تهران ۱۰۸ امتیاز ۳- البرز ۸۲ امتیاز ۴- آذربایجان شرقی ۶۲ امتیاز ۵- توابع تهران ۴۰ امتیاز ۶- کردستان ۴۰ امتیاز ۷- سیستان و بلوچستان ۳۳ امتیاز ۸- همدان ۳۲ امتیاز ۹- لرستان ۳۰ امتیاز ۱۰- گلستان ۲۸ امتیاز.

رده بندی انفرادی:

۵۷ کیلوگرم: ۱- علی یحیی پور (مازندران) ۲- مهدی ویسی (سهمیه) ۳- امیر پرسته (سهمیه) و علیرضا سرلک (لرستان) ۵- حسین احمدی (مرکزی) و محمدجواد یخکشی (سهمیه) ۷- پژمان نجفی (کرمانشاه) ۸- احسان سنچولی (گلستان) ۹- حافظ رضایی (قم) و علیرضا گودرزی (تهران)

۶۱ کیلوگرم: ۱- رضا مومنی (مازندران) ۲- مهدی رحیمی (البرز) ۳- علی مومنی (سهمیه) و علی قلی زادگان (تهران) ۵- اهورا خاطری (سهمیه) و علی اصغر سلطانی (سهمیه) ۷- سید عرفان جعفریان (سهمیه) ۸- نقی رضوان (آذربایجان شرقی) ۹- سید محمد یاسین عبادی (سهمیه) ۱۰- افشین رحانی (منطقه آزاد قشم).

۶۵ کیلوگرم: ۱- پیمان نعمتی (سیستان و بلوچستان) ۲- مرتضی حاج ملامحمدی (البرز) ۳- آرمین حبیب زاده (مازندران) و یاسین رضایی (مازندران) ۵- پویا کاکوئی (سهمیه) و سینا زندی (همدان) ۷- مبین عینی (کدرستان) ۸- امیرحسین حسن زاده (سهمیه) ۹- حسین محمدنژاد (تهران) ۱۰- محمدرضا حسینی (کرمانشاه).

۷۰ کیلوگرم: ۱- ابراهیم الهی (مازندران) ۲- سینا خلیلی (سهمیه) ۳- مرتضی قیاسی (لرستان) و علی خرمدل (تهران) ۵- اشکان مجریان (گلستان) و محمدرضا باقری (سهمیه) ۷- محمد جعفری (کرمانشاه) ۸- کیان محمودجانلو (سهمیه) ۹- داریوش ولی زاده (همدان) ۱۰- عباس ابراهیم زاده (سهمیه).

۷۴ کیلوگرم: ۱- امیرمحمد یزدانی (مازندران) ۲- امیرحسین حسینی (تهران) ۳- علی اکبر فضلی (سهمیه) و علی رضایی (سهمیه) ۵- محمد بخشی (سهمیه) و پژمان ذوالفقار (سهمیه) ۷- علی شرف وندی (کرمانشاه) ۸- علی صبوری (آذربایجان شرقی) ۸- مبین معصومی (آذربایجان شرقی) ۱۰- امیرمهدی ذوالفقار تبار (قزوین).

۷۹ کیلوگرم: ۱- مهدی یوسفی (تهران) ۲- عادل پناهیان (سهمیه) ۳- عرفان الهی (سهمیه) و علی غلامی (آذربایجان شرقی) ۵- فریبرز بابایی (مازندران) و اسماعیل ظهوریان (خراسان شمالی) ۷- محمد عرفان فرضی (زنجان) ۸- محمدرضا کیاء (گلستان) ۹- حسین محمدآقایی (البرز) ۱۰- محمد امین ده ده جانی (کردستان).

۸۶ کیلوگرم: ۱- علی سوادکوهی (مازندران) ۲- سجاد غلامی (البرز) ۳- امیرحسین کاووسی (سهمیه) و محمدحسین نوروزیان (کردستان) ۵- وحید اسماعیل زاده (توابع ترهان) و محمدجواد صالحی (سمنان) ۷- هادی وفایی پور (همدان) ۸- ابوالفضل بذری (گلستان) ۹- رضا سلیمانیان (سهمیه) ۱۰- علیرضا کریمی (تهران).

۹۲ کیلوگرم: ۱- ابوالفضل رحمانی (مازندران) ۲- محمدمبین عظیمی (کردستان) ۳- هادی شرفبیانی (کردستان) و جواد فتح خانی (تهران) ۵- سهیل بالی (مازندران) و حسین رسولی (همدان) ۷- مهدی شایسته (خراسان رضوی) ۸- میلاد احمدی (البرز) ۹- سید رضا هاشمی (سهمیه) ۱۰- امیرمحمد سعادت (اصفهان).

۹۷ کیلوگرم: ۱- مجتبی گلیج (ماندران) ۲- علیرضا رکابی (سهمیه) ۳- ابوالفضل بابالو (تهران) و عرفان علیزاده (سهمیه) ۵- حسین مفیدی (تهران) و امیرحسین باقریان (آذربایجان شرقی) ۷- سعید مرادی (قزوین) ۸- امید کریمی (البرز) ۹- امیرعلی خلیلی (سهمیه) ۱۰- آرین تیموری (یزد).

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- مرتضی جان محمدزاده (آذربایجان شرقی) ۲- محمد علی تبار (سهمیه) ۳- سید مهدی هاشمی (مازندران) و ابوالفضل محمدنژاد (تهران) ۵- سهیل پری نژاد (توابع تهران) و سید رضا چراغی (سهمیه) ۷- عرفان جعفریان (سیستان و بلوچستان) ۸- عباس لشکری (البرز) ۹- محمدرضا حسین پور (سهمیه) ۱۰- محمدرضا لطفی (سهمیه).