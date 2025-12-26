به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، قسمت ۳۰ از برنامه «کافه مستند» به نمایش مستند «آقا نعمت» به کارگردانی علی تک روستا و تهیه‌کنندگی مریم نقیبی اختصاص دارد و پس از آن محسن یزدی مجری برنامه با کارگردان و سعید سبحانی منتقد به گفت‌و‌گو می‌نشیند.

بدین ترتیب این اثر جمعه ۵ دی ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه افق می‌رود.

مستند «آقا نعمت» روایت تلاش‌های کوهنوردی است که با وجود تمام چالش‌هایی که در زندگی دارد، قصد می‌کند در یک روز زمستان برای اولین بار در ایران از چهار ضلع به قله دماوند صعود داشته باشد.

مستر کلاس مصطفی رزاق کریمی با عنوان «خاطره کار با مرحوم احمد پژمان» و اخبار مستند در هفت روز اخیر با اجرای نرگس مهراجی بخش‌های بعدی برنامه را تشکیل می‌دهند.

فصل دوم برنامه «کافه مستند» با اجرای محسن یزدی، تهیه‌کنندگی مهدی انصاری در حال پخش است که هر جمعه ساعت ۲۳ روی آنتن می‌رود و تکرار آن شنبه ساعت ۱۴ است.