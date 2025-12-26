پخش زنده
در راستای ایجاد فرهنگ استفاده بهینه از گاز طبیعی و همچنین معرفی خطرات استفاده نا ایمن از این انرژی حیاتی طرح همیار گاز در مدارس شهرستان گرمسار اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️نسیبه شاه حسینی مسئول طرح همیار گاز گفت: طرح همیار در راستای ایجادبسترهای آموزشی برای دانش آموزان در زمینه کاهش مصرف انرژی برگزار شد.
رئیس اداره گاز گرمسار ضمن بیان نتیج مثبت اجرای این طرح در سال های گذشته گفت:این طرح با اولویت مدارس حاشیهای و روستایی در شهرستان گرمسار اجرا شد.
علی اکبر برقبانی در ادامه افزود:در این طرح دانش آموزان میتوانند با ورود به اپلیکیشن همیار گاز در رویدادها و مسابقات شرکت کنند.