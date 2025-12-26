پخش زنده
دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرد: بر اثر تصادف بین دو دستگاه پژو ۴۰۵ و پارس در محور شهرستان کهک نرسیده به سهراهی روستای قبادبزن، شش مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرد: بامداد امروز جمعه ۵ دیماه ۱۴۰۴، وقوع حادثه تصادف بین یک دستگاه پژو ۴۰۵ و پژو پارس در محور کهک، نرسیده به سهراهی قبادبزن به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.
این حادثه در ساعت ۰۳:۵۵ گزارش شد که بلافاصله دو کد آمبولانس به محل اعزام شدند.
در این سانحه ۶ نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.
خوشبختانه این حادثه هیچگونه فوتی و مصدوم بدحال نداشته است.