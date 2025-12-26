پخش زنده
مدیر اندیشکده تربیتی مرآت با اشاره به نتایج پژوهش کتاب «مدرسه برای زندگی» از تداوم این مسیر پژوهشی برای دانشآموزان پسر و مقطع متوسطه دوم خبر داد و گفت: این الگو با اتکا بر سند تحول بنیادین آموزشوپرورش، قابلیت اجرا در میدان عمل مدارس را دارد.
آقای مطلب زاده، مدیر اندیشکده تربیتی مرآت در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: اندیشکده مرآت در حوزه تربیت فعالیتهای پژوهشی و ترویجی انجام میدهد و تلاش ما این است که پیوند میان نظر و عمل را در نظام آموزشی برقرار کنیم.
وی افزود: کتاب مدرسه برای زندگی با این ادعا تدوین شده که توانسته بخشی از مؤلفههای سند تحول بنیادین آموزشوپرورش را در کف میدان مدرسه پیادهسازی کند و نشان دهد که این مفاهیم قابلیت اجرا در فضای واقعی مدارس را دارند.
آقای مطلب زاده گفت: این الگو توانسته علاقه دانشآموزان به درس و مدرسه را افزایش دهد و با زبانی غنی، مستند و مبتنی بر سند تحول، طرحی اجرایی ارائه کند که برای مدارس قابل استفاده باشد.
مدیر اندیشکده تربیتی مرآت با اشاره به دامنه پژوهش افزود: این پژوهش در مرحله نخست در حوزه دختران انجام شده، اما کتاب بهگونهای نگارش شده که با اندک تغییر، قابلیت اجرا برای دانشآموزان پسر را نیز دارد.
وی در پایان از ادامه این مسیر پژوهشی خبر داد و گفت: در پژوهشهای بعدی، نگارش کتابهایی برای مقطع متوسطه دوم نیز در دستور کار قرار دارد تا این الگو در مجموعه مهرستان و اندیشکده مرآت توسعه پیدا کند و پاسخگوی نیاز مقاطع بالاتر آموزشی نیز باشد.
کتاب مدرسهای برای زندگی کاری از انتشارات مهرستان است که ماه گذشته در خانه اندیشمندان رونمایی شد.