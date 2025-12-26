پخش زنده
همایش پژوهش و فناوری با هدف ترویج فرهنگ پژوهش، تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و حمایت از ظرفیتهای علمی و فناورانه دانشجویان و اساتید برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️در این مراسم، مظاهر خیرخواهان، سرپرست دانشگاه ملی مهارت استان سمنان با اشاره به نقش کلیدی پژوهش در توسعه مهارتمحور آموزش عالی گفت: دانشگاه ملی مهارت، مأموریت خود را تربیت نیروی انسانی خلاق، کارآفرین و متصل به صنعت میداند و پژوهشهای کاربردی، ستون اصلی تحقق این مأموریت است. امروز بیش از هر زمان، کشور به پیوند مؤثر میان علم، مهارت و فناوری نیازمند است.
وی افزود: برگزاری چنین رویدادهایی زمینه شناسایی استعدادهای برتر، تقویت روحیه نوآوری و همافزایی میان دانشگاه، پارکهای علم و فناوری و بخش صنعت را فراهم میکند.
در پایان این مراسم، از اساتید سرآمد پژوهشی، دانشجویان ممتاز و پژوهشگران برتر دانشگاه ملی مهارت استان سمنان تقدیر به عمل آمد و حاضران ضمن تبادل نظر در نشستهای تخصصی، بر تداوم این مسیر علمی و فناورانه تأکید کردند.