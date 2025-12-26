به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمدحسن باقری‌شکیب گفت: افزایش ابر، بارش برف و وزش باد شدید، استان همدان را از امروز تا اواسط هفته آینده دربرمی‌گیرد و احتمال کولاک و افت محسوس دما در برخی مناطق را افزایش می‌دهد.

او افزود: بر اساس آخرین بررسی خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی، از ساعاتی از امروز جمعه تا فردا، افزایش ابر در سطح استان همدان پیش‌بینی می‌شود که در برخی ساعات با پدیده مه، به‌ویژه در مناطق مستعد، همراه خواهد بود.

باقری شکیب تأکید کرد: روز شنبه و با تقویت سامانه بارشی، این افزایش ابر‌ها به‌تدریج منجر به بارش خواهد شد که نوع غالب آن در بیشتر نقاط استان برف پیش‌بینی می‌شود، با این حال، در برخی ساعات و به‌طور محدود در نواحی جنوبی و جنوب‌غربی استان، احتمال بارش باران نیز وجود دارد؛ هرچند بارش‌ها عمدتاً ماهیت برفی خواهند داشت.

او تصریح کرد: از روز یکشنبه تا صبح روز سه‌شنبه، وزش باد شدید لحظه‌ای در سطح استان رخ خواهد داد که می‌تواند ضمن کاهش دید افقی، در برخی مناطق مستعد به‌ویژه گردنه‌ها و محور‌های کوهستانی، شرایط کولاک برف را رقم بزند، این وضعیت، احتمال اختلال در تردد جاده‌ای و افزایش خطر لغزندگی معابر را به دنبال دارد.

این مسئول گفت: از نظر دمایی، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد طی روز‌های آینده و با افزایش پوشش ابر و وزش باد، دمای صبحگاهی به‌تدریج افزایش نسبی خواهد داشت، اما در مقابل، دمای روزانه کاهش می‌یابد. فعالیت این سامانه بارشی تا روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت.

باقری شکیب افزود: از اواسط روز سه‌شنبه، با خروج سامانه، کاهش محسوس دمای هوا در سطح استان آغاز می‌شود؛ به‌طوری‌که انتظار می‌رود صبح روز چهارشنبه دمای هوا در برخی مناطق استان به حدود منفی ۱۰ درجه سانتی‌گراد نیز برسد که نشان‌دهنده نفوذ توده هوای سرد به منطقه است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان تأکید کرد: در مجموع، می‌توان گفت از شنبه شب تا صبح سه‌شنبه، استان همدان در برخی ساعات شاهد بارش برف و به‌طور محدود باران در نواحی جنوبی خواهد بود و با توجه به وزش باد شدید لحظه‌ای، احتمال کاهش میزان تجمع بارش‌ها و در عین حال بروز کولاک برف در برخی مناطق وجود دارد.