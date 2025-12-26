پخش زنده
امروز: -
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به در پیش بودن سالروز حماسه ۹ دی گفت: ۹ دی ۸۸، قله ولایتمداری بود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیت الله سید احمد خاتمی در خطبه اول نماز جمعه این هفته تهران گفت: مولا علی (ع) در خطبه (۱۸۳) نهج البلاغه میفرمایند که پیش از آنکه مرگتان فرا رسد، برای قیامت آماده شوید و این آمادگیها با بهرهبرداری از ماههای رجب، شعبان و رمضان فراهم خواهد شد.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به موضوع نماز، افزود: عبادت، معنای خاص و عام دارد و معنای عام عبادت، زیست عابدانه و چشم گفتن به حضرت حق است. اما عبادت به معنای خاص، جلوه برجسته آن نماز است و یکی از تعابیر درباره نماز اینکه نماز، زیارتنامه خداوند است.
آیت الله خاتمی تاکید کرد: اقامه نماز یعنی قیام درباره قعود است و یعنی اجازه ندهید نماز زمین بماند. شهید رجایی میفرموند به نماز نگویید کار دارم به کار بگویید وقت نماز است.
وی با اشاره به سیره پیامبراکرم (ص) درباره نماز گفت: محبوبترین اعمال نزد پیامبر (ص) نماز بود. حتی به ابوذر میگفت که نور چشم من نماز است و با جان و دلم نماز را دوست دارم و از نماز سیر نمیشوم.
خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه پیامبر اکرم (ص) به انجام نماز همیشه سفارش میکرد، یادآور شد: اگر فرزندی به سن تکلیف رسیده، نباید اجازه دهید نماز صبح یا ظهر وی قضا شود. حتی پیامبر (ص) در زمان فوت به نماز تاکید داشتند. همچنین ترجیح نماز بر همه چیز از سفارشات پیامبر (ص) بود.
آیت الله خاتمی در این باره اضافه کرد: پیامبر اکرم (ص) توصیه میکرد که نماز را بر همه اعمال ترجیح دهید و همیشه اهل نماز اول وقت بود و منتظر بود وقت که رسید، همان اول وقت نماز را بخواند. همچنین پیامبر (ص) نماز فردی را طولانی میخواند ولی نماز به جماعت را خلاصه میکرد.
خطیب جمعه تهران در خطبه دوم ، با اشاره به در پیش بودن سالروز حماسه ۹ دی، روز بصیرت و میثاق با ولایت، ۹ دی را قله ولایتمداری عنوان کرد.
آیت الله سیداحمد خاتمی با بیان اینکه در ۹ دی ۸۸ همه جای کشور اجتماع حماسی شکل گرفت، بر ضرورت بزرگداشت آن حماسه به یادماندنی تاکید کرد.
خطیب جمعه تهران همچنین با تاکید بر لزوم توجه مسئولان به مسایل اقتصادی و معیشتی مردم، به موفقیتهای جمهوری اسلامی ایران در عرصههای موشکی، ماهوارهای و دیگر عرصهها اشاره و تصریح کرد: با بهره گیری از کارشناسان، مشکلات و مسایل اقتصادی نیز حل شدنی است.