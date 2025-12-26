پخش زنده
سومین مانور سراسری نظارت بر فروشگاههای عرضهکننده آفتکشهای گیاهی با شعار «پایش آفتکشاورزی؛ کشاورزی ایمن، سلامت و امنیت غذایی» همزمان با سراسر کشور در استان فارس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی فارس گفت: در این رزمایش که با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس، اداره کل تعزیرات حکومتی، اداره اماکن نیروی انتظامی، اتاق اصناف کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد کارشناسان با حضور میدانی، عرضه آفتکشهای گیاهی مجاز و غیر مجاز، پروانه فعالیت و حضور مسئول فنی، نحوه نگهداری، عرضه، اصالت سموم و رعایت ضوابط فنی و قانونی را مورد بررسی و پایش قرار دادند.
عباسی اضافه کرد: این مانور نه تنها به ارتقای کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی کمک میکند، بلکه نقش کلیدی در تضمین امنیت غذایی و کاهش مخاطرات ناشی از استفاده نادرست آفتکشها دارد.
وی افزود: این مانور با هدف ارتقای سطح سلامت جامعه، صیانت از حقوق مصرفکنندگان و اطمینان از تولید و عرضه محصولات کشاورزی سالم و عاری از سموم غیرمجاز اجرا شد.
جاوید عباسی افزود: علاوه بر تولید پایدار محصولات کشاورزی و تامین امنیت غذایی، حفظ سلامت محصولات کشاورزی و سلامت مصرف کنندگان این محصولات از اولویتهای سازمان جهاد کشاورزی استان فارس است.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بیان کرد: عرضه سموم داکونیل، پارکوات، دیازینون، دورسبان، فیپرونیل ۸۰%، قرص فسفید آلمونیوم و فسفر دوزنگ در فروشگاههای سموم تخلف محسوب میشود و مصرف سموم داکونیل، پارکوات، دیازینون، دورسبان، فیپرونیل ۸۰ درصد در باغها و مزارع توسط کشاورزان ممنوع است.
عباسی افزود: برگزاری این مانور نقش مهمی در پیشگیری از عرضه و مصرف سموم غیرمجاز، هدایت بهرهبرداران به استفاده صحیح و مسئولانه از آفتکشها و در نهایت افزایش سلامت محصولات کشاورزی و امنیت غذایی شهروندان دارد.
او گفت: به کشاورزان توصیه میشود که سموم مورد نیاز خود رابا مشورت کارشناسان گیاه پزشکی و بر اساس نسخه گیاه پزشکان و از طریق داروخانههای مجاز گیاه پزشکی تهیه نمایند.