عضو هیات رییسه مجلس و نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با بیان این که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هوشیاری و بصیرت ملت ایران اهداف دشمنان را خنثی کرد، گفت: پایبندی مردم به کشور همه برآورد‌ها و پیش‌بینی‌های آمریکایی‌ها را به هم ریخت و جلوه‌ای نو از انسجام و یکدلی در سایه رهبری فرزانه پدیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، صدیف بدری روز جمعه در یادواره شهدای قشلاق ایلخچی گرمی مغان اظهار کرد: درست است در جنگ ۱۲ روزه شهدایی دادیم که شاید تکرارناپذیر باشند ولی دستاورد‌هایی همچون همراهی کم‌نظیر مردم و دولت و تقویت امنیت داخلی، به یکی از نقاط عطف مهم در تثبیت قدرت بازدارندگی و انسجام ملی کشور تبدیل شد.

بدری تصریح کرد: مردم کشور ما در جنگ تحمیلی با رشادت‌های خود نشان دادند که پای آرمان‌های این نظام و انقلاب ایستاده‌اند و اجازه نخواهند داد کوچک‌ترین خدشه‌ای به این آب و خاک وارد شود.

محمد خوش سیما، نماینده مردم شهرستان‌های گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم گفت: هدف از برگزاری یادواره شهدا معرفی آنها به عنوان برترین الگوی ایثار و انتقال این فرهنگ ناب برای عموم مردم و نسل نوجوان و جوان است.

شهرستان گرمی مغان ۳۷۳ شهید تقدیم انقلاب اسلامی ایران کرده که سهم قشلاق ایلخچی از این تعداد ۱۶ نفر است.