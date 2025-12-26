بر اساس داده‌های تجارت، صادرات برنج و سایر محصولات غذایی پاکستان به چین در ۱۱ ماه نخست ۲۰۲۵ رشد قابل توجهی داشته و نشان دهنده افزایش تقاضا برای واردات متنوع غذا و بهبود روند‌های تجاری میان دو کشور است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از خبرگزاری رسمی دولت پاکستان (APP)؛ طبق آمار اداره کل گمرک چین، صادرات برنج پاکستان به این کشور در دوره ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۵ به ۴۹.۳۷ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۴ به مقدار ۵.۸۸ میلیون دلار (+۱۴٪) افزایش یافته است.

در این گزارش آمده است: این رشد مستمر نشانگر علاقه بازار چین به برنج پاکستان است که با بهبود فرآوری، بسته‌بندی و رعایت مقررات واردات همراه شده است.

آمار‌ها همچنین رشد قابل توجهی در دیگر محصولات غذایی نشان می‌دهند، صادرات آرد، غذا‌های آماده و محصولات گوشت و ماهی به ۳۵.۵۷ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۶ درصد افزایش یافته است.

همچنین صادرات محصولات آماده غذایی و تجارت میوه و سبزیجات پاکستان به چین نیز در سال میلادی گذشته به ترتیب ۲۵۴ و ۱۴۰۰ رشد کرده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند رشد صادرات برنج و دیگر محصولات غذایی پاکستان به چین، نشان‌ دهنده افزایش تقاضای بازار‌های آسیایی برای کالا‌های باکیفیت و رعایت استاندارد‌های بین‌المللی است.