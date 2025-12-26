فرمانده سپاه امام سجاد (ع) با تأکید بر ضرورت گسترش تخصصی عملیات‌های جهادی در هرمزگان، از برنامه‌ریزی برای سازماندهی و ایجاد سه قرارگاه منطقه‌ای جهادی‌خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سرهنگ حسن صنعت‌کاران در اجتماع فعالان جهادی هرمزگان گفت: برای رسیدن به عملیات‌های جهادی اثربخش، باید پهنه‌های جغرافیایی و قرارگاه‌های جهادی به‌صورت تخصصی طراحی و سازماندهی شوند.

وی افزود: سازماندهی رزمندگان‌جهادی در این گستره جغرافیایی، نیازمند توسعه صحنه عملیات جهادی و نگاه تخصصی به این حوزه است تا بتوان پاسخگوی نیاز‌های مردم در بخش‌های مختلف بود.

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) با اشاره به تأکید استاندار بر میزبانی از گروه‌های جهادی در ایام نوروز گفت: هرمزگان باید ظرفیت لازم برای حضور گروه‌های جهادی سایر استان‌ها را فراهم کند و هم‌زمان نقش‌آفرینی مؤثر خود را در سطح ملی نیز افزایش دهد.

سرهنگ پاسدار صنعتگران افزود: این اقدامات برگرفته از نرم‌افزار‌های تخصصی انقلاب اسلامی و مبتنی بر ایدئولوژی الهی است؛ جایی که خدمت به مردم بالاترین عبادت و کاهش آلام جامعه یک فریضه دینی محسوب می‌شود.

وی گفت: امروز در بسیاری از حوادث و مناطق محروم، پیش از حضور دستگاه‌های رسمی، این گروه‌های جهادی و بسیجی هستند که در میدان حاضر می‌شوند و همین روحیه جهادی به کار‌ها برکت می‌دهد.

سردار زهرایی: جریان جهادی باید از واکنش به پدیده‌ها عبور کرده و خالق محیط شود.

فرمانده بسیج سازندگی کشور هم گفت: حرکت جهادی زمانی تمدن‌ساز می‌شود که بتواند مشارکت عمومی مردم را در یک جغرافیا ایجاد کند.

سردار محمد زهرایی با بیان اینکه جهادی بودن صرفاً به فعالیت فردی یا گروهی محدود نمی‌شود، افزود: نقطه جهادی وقتی معنا پیدا می‌کند که در یک فضای گسترده قرار گیرد؛ گروه جهادی و حتی شبکه‌سازی، به‌تنهایی حرکت عمومی ایجاد نمی‌کند، بلکه این فضا و تصویر تمدنی است که می‌تواند مشارکت حداکثری مردم را رقم بزند.

فرمانده بسیج سازندگی گفت: جریان جهادی باید بتواند به محیط شکل بدهد و پیش‌برنده تحولات باشد.

وی افزود: بسیاری از اهداف انقلاب ممکن است با سازوکار‌های صرفاً اداری محقق نشود، اما با این نرم‌افزار جهادی که توان شکل‌دهی به فرهنگ و محیط اجتماعی را دارد، تحقق تصویر تمدنی ممکن خواهد بود.

سردار زهرایی با اشاره به کارنامه موفق جهادگران در حوادثی، چون سیل، زلزله، کرونا، جنگ ۱۲ روزه، اقتصاد مقاومتی و محرومیت‌زدایی، گفت: جهادگران در حل مسئله موفق بوده‌اند نمونه آن آبرسانی به بیش از ۲ هزار و ۶۲۸ روستا است.