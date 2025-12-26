به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مصطفوی با بیان اینکه این طرح از ابتدا به شکل آنلاین آغاز شد، گفت: هدف اصلی ما ایجاد فرصت‌های برابر و عادلانه برای دیده‌شدن استعداد‌های ورزشی توان‌یابان در سراسر کشور بود که در مرحله نخست، حدود ۹۰۰ نفر در سامانه آنلاین فدراسیون ثبت‌نام کردند.

او افزود: پس از پایان مرحله آنلاین، مرحله دوم طرح به شکل عملیاتی آغاز شد؛ مرحله اول آن در مشهد و منطقه خراسان‌ها برگزار شد و اکنون در منطقه دوم، استان همدان میزبان اجرای این طرح است.

مسئول کمیته استعدادیابی و دانش‌آموزی فدراسیون جانبازان تأکید کرد: در این مرحله، ورزشکارانی از استان‌های کرمانشاه، لرستان، ایلام، کردستان و همدان حضور دارند که تاکنون حدود ۱۳۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند و پیش‌بینی می‌کنیم این تعداد تا پایان پذیرش افزایش یابد.

مصطفوی تصریح کرد: در این مرحله، استعدادیاب‌های نخبه فدراسیون با توجه به علاقه‌مندی شرکت‌کنندگان، تست‌های آنتروپومتری، مهارتی و آمادگی جسمانی را در پنل‌های تخصصی اجرا می‌کنند و پس از ارزیابی کارشناسی، هدایت رشته‌ای ورزشکاران انجام می‌شود.

او گفت: این طرح، گامی مهم در شناسایی، پرورش و هدایت هدفمند استعداد‌های ورزشی توان‌یابان کشور به شمار می‌رود.