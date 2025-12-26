سید عباس عراقچی: همه اقوام و پیروان ادیان توحیدی هم وطن ما هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ وزیر امور خارجه در دیدار با نایب پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب ایران گفت:علاقه‌مند هستم اینجا از لفظ هم وطن استفاده کنم، زیرا در طول بیش از ۴۰۰ سال قبل ارامنه در ایران زندگی صلح آمیز داشته‌اند.

عباس عراقچی با تجلیل از مقام شهدای ارامنه افزود:خون همه شهدا با هر دینی و آیینی برای اقتدار ایران عزیز به زمین ریخته شده است.

عباس عراقچی با تبریک پیشاپیش میلاد حضرت مسیح به ارامنه اصفهان گفت: جدا از اقوام و دین‌ها همه ما هم وطن و ایرانی هستیم وآرزو می‌کنم سال خوبی را پیش رو داشته باشید.

نایب پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب ایران هم در این دیدار گفت:آرزوی موفقیت برای شما دارم و از اینکه در کلیسا حضور پیدا کردید و در عید میلاد مسیح به اینجا آمدیدتشکر می‌کنم.

اسقف آرداوازد شاوُیان افزود: امیدوارم همه ما در ایران در مسیر پیشرفت گام برداریم

گقارد منصوریان نماینده ارامنه اصفهان و جنوب ایران در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: از وزیر خارجه که در این برهه حساس و فشار‌هایی که بر دوش او است برای حل مسائل تلاش می‌کنند تشکر می‌کنم.

مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان هم گفت: اصفهان بهترین سکونت گاه پیروان ادیان توحیدی بوده و هست و از۱۰۵ سال قبل در اصفهان صفا خانه بوده و پیروان ادیان توحیدی کنار هم برای پیشرفت شهر و کشور نشست و گفت‌و‌گو می‌کردند که این نماد زندگی مسالمت آمیز است.

عباس عراقچی وزیر امور خارجه همچنین صبح امروز با حضور در گلستان شهدای اصفهان یاد و خاطر شهدای دوران دفاع مقدس ۸ ساله و ۱۲ روزه را گرامی داشت.