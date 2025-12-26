پخش زنده
وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنویس الحاق یک ماده به دستورالعمل بهرهبرداری از شهرکها و نواحی صنعتی را برای اخذ نظر عموم مردم و فعالان اقتصادی منتشر کرد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنویس الحاق یک ماده به دستورالعمل بهرهبرداری از زمین، اعیانی و تأسیسات شهرکها و نواحی صنعتی، صنفی و فناوری را در راستای شفافسازی مقررات و بهبود فرآیندهای واگذاری و بهرهبرداری، در دسترس عموم مردم و فعالان اقتصادی قرار داد.
این اقدام در چارچوب اجرای آییننامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و با هدف مشارکت ذینفعان در فرآیند تدوین و اصلاح مقررات انجام شده است.
بر اساس این پیشنویس، امکان اعمال کاهش خدمات اختصاصی برای قطعات بزرگمقیاس، بازنگری در نحوه محاسبه قیمت، و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای تسهیل شرایط پرداخت، پیشبینی شده است.
متن پیشنویس یادشده بهمنظور ملاحظه و اعلام نظر عموم مردم و فعالان اقتصادی، در پایگاه ملی اطلاعرسانی قوانین و مقررات کشور منتشر شده است.