وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌نویس الحاق یک ماده به دستورالعمل بهره‌برداری از شهرک‌ها و نواحی صنعتی را برای اخذ نظر عموم مردم و فعالان اقتصادی منتشر کرد.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌نویس الحاق یک ماده به دستورالعمل بهره‌برداری از زمین، اعیانی و تأسیسات شهرک‌ها و نواحی صنعتی، صنفی و فناوری را در راستای شفاف‌سازی مقررات و بهبود فرآیند‌های واگذاری و بهره‌برداری، در دسترس عموم مردم و فعالان اقتصادی قرار داد.

این اقدام در چارچوب اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و با هدف مشارکت ذی‌نفعان در فرآیند تدوین و اصلاح مقررات انجام شده است.

بر اساس این پیش‌نویس، امکان اعمال کاهش خدمات اختصاصی برای قطعات بزرگ‌مقیاس، بازنگری در نحوه محاسبه قیمت، و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تسهیل شرایط پرداخت، پیش‌بینی شده است.

متن پیش‌نویس یادشده به‌منظور ملاحظه و اعلام نظر عموم مردم و فعالان اقتصادی، در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر شده است.