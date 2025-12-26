به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: آزمون ورود به حرفه مهندسان ساختمان در این استان همزمان با سراسر کشور با رقابت ۶ هزار و ۸۸۲ نفر برگزار شد.

پیمان آرامون افزود: از این تعداد شرکت کننده هزار ۲۷۴ نفر شرکت کننده خانم و ۵ هزار و ۶۰۸ شرکننده آقا بودند که با هم به رقابت پرداختند.

وی تصریح کرد: این آزمون درآذربایجان‌غربی در روز‌های پنج شنبه و جمعه درارومیه برگزار شد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: آزمون ورود به حرفه مهندسی در ۷ رشته مهندسی، ۶ رشته کاردانی و معماران تجربی و کارشناسی ماده ۲۷ برگزار شد.

آرامون اضافه کرد: قبولی دراین آزمون یکی از شرایط اخذ پروانه اشتغال بوده و متقاضی در صورت قبولی در آزمون و احراز سایر شرایط مشخص شده در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موفق به اخذ پروانه اشتغال به کار حرفه‌ای خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بهره‌مندی از دانش فنی و فناوری‌های جدید در ساخت واحد‌های مسکونی با کیفیت و بهینه سازی مصرف سوخت از اهداف برگزاری این آزمون به شمار می‌رود، بیان کرد: نتایج آزمون تا ۲ ماه آینده اعلام خواهد شد.