مدیرکل راه و شهرسازی لرستان از تأمین زمین ۱۰ هزار و ۲۰۳ واحد طرح مسکن حمایتی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیرکل راه و شهرسازی لرستان گفت: برای ۱۰ هزار و ۲۰۳ واحد مسکونی طرح حمایتی تأمین زمین انجام شده که این واحدها در شهرهای مختلف استان و بیشتر در خرمآباد و بروجرد متمرکز هستند.
عنایتاله میرزایی با اشاره به وظایف دولت و متقاضیان در این طرح افزود: تأمین زمین بر عهده دولت است و تأمین مالی ساخت واحدها نیز از طریق آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی انجام میشود.
وی گفت:هم اکنون مبلغ تسهیلات به ازای هر واحد ۵۵۰ میلیون تومان است که در صورت پیشرفت کاری بیش از ۵۰ درصد، این رقم تا ۶۵۰ میلیون تومان افزایش مییابد.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان گفت: با تلاشهای مستمر تسهیلات بانکی بیش از دو هزار واحد مسکن حمایتی در هیئتمدیره بانکهای رفاه و پاسارگاد به تصویب رسیده و به استان ابلاغ شده است.