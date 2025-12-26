پناهنده گفت: نرخ باسوادی در کهگیلویه و بویراحمد به ۹۷ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان پیش از خطبه‌های نماز جمعه یاسوج گفت: نرخ باسوادی قبل از انقلاب اسلامی در کهگیلویه و بویراحمد کمتر از ۳۰ درصد بود که هم‌اکنون این نرخ به بیش از ۹۷ درصد رسیده است.

سید روح‌الله پناهنده افزود: با تلاش آموزش و پرورش و حمایت مسئولان استانی و همراهی نهاد‌های مختلف، گام‌های مؤثری در کاهش نرخ بی‌سوادی و جذب سواد آموزان برداشته شده است.

پناهنده اضافه کرد: در سال تحصیلی جدید ۱۰۰ کلاس درس در قالب ۳۵ پایگاه برای آموزش رسمی بازماندگان از تحصیل در استان فعال شده‌اند و فرآیند شناسایی و جذب افراد بی‌سواد و کم‌سواد نیز با جدیت در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: تلاش می‌شود در کهگیلویه و بویراحمد هیچ فرد بی‌سوادی ـ اعم از زن و مرد تا سن ۶۰ سال از چرخه آموزش جا نماند.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان از نمازگزاران خواست افراد بیسواد و کم سواد را به مدارس و پایگاه‌های نهضت سوادآموزی معرفی کنند.