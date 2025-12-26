پخش زنده
امام جمعه موقت بیرجند ضمن قدر دانی از سفر اخیر رئیس جمهور به استان از استاندار خراسان جنوبی خواست پیگیر ی مصوبات رئیس جمهور را با جدیت دنبال کند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، حجت الاسلام قاسم شهریاری در خطبههای عبادی سیاسی جمعه بیرجند با قدردانی از سفر اخیر رئیسجمهور به استان و دستاوردهای حدود ۶۰ همتی این سفر، از استاندار خواست پیگیری مصوبات را با جدیت دنبال کند و مسئولان نیز باید خدمت به مردم را بر نگاههای حزبی و سیاسی ترجیح دهند.
وی با اشاره به خدمات شهید آیتالله سیدابراهیم رئیسی گفت: این شهید خدمت، چه در جایگاه رئیسجمهور و چه به عنوان نماینده مجلس خبرگان رهبری، منشأ خدمات ارزشمندی همچون کاهش نرخ بیکاری، رایگانشدن درمان کودکان زیر هفت سال و مدیریت جهادی کشور در دوران کرونا بود که باید برای نسل جوان تبیین شود.
امام جمعه موقت بیرجند همچنین به گرامیداشت نهم دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت اشاره کرد و گفت: نهم دی یادآور حضور آگاهانه و دشمنشکن مردمی است که پس از ماهها فتنهانگیزی دشمنان، با بصیرت خود تمام نقشهها را نقش بر آب کردند و معادلاتشان را برهم زدند.
امام جمعه موقت بیرجند تاکید کرد : بهترین راه مقابله با جنگ شناختی، تبیین صحیح و مستمر دستاوردهای انقلاب اسلامی است.
وی همچنین با انتقاد از نابسامانیهای بازار، خواستار تشدید نظارتها در آستانه ماه مبارک رمضان و سال جدید شد.