

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، حجت‌ الاسلام قاسم شهریاری در خطبه‌های عبادی سیاسی جمعه بیرجند با قدردانی از سفر اخیر رئیس‌جمهور به استان و دستاورد‌های حدود ۶۰ همتی این سفر، از استاندار خواست پیگیری مصوبات را با جدیت دنبال کند و مسئولان نیز باید خدمت به مردم را بر نگاه‌های حزبی و سیاسی ترجیح دهند.



وی با اشاره به خدمات شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی گفت: این شهید خدمت، چه در جایگاه رئیس‌جمهور و چه به‌ عنوان نماینده مجلس خبرگان رهبری، منشأ خدمات ارزشمندی همچون کاهش نرخ بیکاری، رایگان‌شدن درمان کودکان زیر هفت سال و مدیریت جهادی کشور در دوران کرونا بود که باید برای نسل جوان تبیین شود.

امام جمعه موقت بیرجند همچنین به گرامیداشت نهم دی‌ روز بصیرت و میثاق امت با ولایت اشاره کرد و گفت: نهم دی یادآور حضور آگاهانه و دشمن‌شکن مردمی است که پس از ماه‌ها فتنه‌انگیزی دشمنان، با بصیرت خود تمام نقشه‌ها را نقش بر آب کردند و معادلاتشان را برهم زدند.

امام جمعه موقت بیرجند تاکید کرد : بهترین راه مقابله با جنگ شناختی، تبیین صحیح و مستمر دستاورد‌های انقلاب اسلامی است.



وی همچنین با انتقاد از نابسامانی‌های بازار، خواستار تشدید نظارت‌ها در آستانه ماه مبارک رمضان و سال جدید شد.

