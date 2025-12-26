پخش زنده
بررسی آخرین نقشههای پیش یابی وضع هوا نشان میدهد به دلیل پایداری و تداوم سکون نسبی جو و وارونگی دما، پتانسیل انباشت آلایندههای جوی طی امروز تا صبح فردا شنبه تداوم خواهد یافت که موجب تداوم کاهش کیفیت هوا در اراک و سایر مناطق صنعتی استان خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ کارشناس هواشناسی استان گفت: طی این مدت به دلیل وجود رطوبت سطحی و تداوم سرمای هوا شرایط برای ایجاد پدیده مه در مناطق مستعد استان به ویژه مناطق حاشیه تالاب میقان مهیا میباشد که با کاهش دید افقی موجب اختلال در تردد جادهای در این مناطق بویژه در ساعات شب و صبح خواهد شد.
رضا مرادی افزود: بررسی آخرین خروجی مدلهای پیش بینی نشان دهنده عبور متناوب امواج کم ارتفاع لایههای میانی جو از کشور طی هفته آینده میباشد که موجب باش برف و باران در برخی مناطق کشور خواهد شد. بر اساس خروجی فعلی مدلها و در صورت عدم تغییر، این سامانه در استان مرکزی طی روزهای یکشنبه تا سه شنبه موجب برخی بارشهای برف و باران و وزش باد نسبتا شدید تا شدید خواهد شد، اما بارشها بطور کلی در اغلب مناطق استان قابل ملاحظه نخواهد بود.
از لحاظ دمایی تا اواسط هفته آتی دمای هوا نوسان محسوسی نخواهد داشت، اما از روز سه شنبه با نفوذ جریانات سرد قطبی به کشور دمای هوا به طور محسوسی کاهش خواهد یافت.