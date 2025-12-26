به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان در مراسم آغاز ساخت این مرکز با اشاره به اهمیت تأمین برق پایدار و مطمئن برای شهروندان گفت: مرکز نگهداشت مدیریت توزیع برق شرق گیلان به‌عنوان مرکز عملیاتی، امکان پشتیبانی متمرکز، منسجم و سریع از شهرستان‌های لاهیجان، لنگرود، آستانه‌اشرفیه و سیاهکل را فراهم می‌کند.

مسعود صادقی خمامی با بیان اینکه برنامه‌ای تحولی برای ارتقای زیرساخت‌های برق شهری لاهیجان در دست اجراست، افزود: احداث ۴ فیدر جدید نه تنها باعث کاهش خاموشی‌ها در این شهرستان می‌شود، بلکه به توسعه زیرساخت‌های برق‌رسانی در لاهیجان نیز کمک شایانی خواهد کرد.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اختصاص بیش از ۴۰ میلیارد تومان اعتبار در حوزه تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات عملیاتی این مرکز گفت: با توسعه زیرساخت‌های توزیع برق و احداث فیدر‌های فشار متوسط جدید، با افزایش ظرفیت شبکه و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکین، مشکلات برق لاهیجان به طور چشمگیری کاهش خواهد.

در جریان این مراسم، مسئولان از انبار مرکز دیسپاچینگ شرق گیلان و همچنین از روند عملیات در حال اجرای تبدیل شبکه فرسوده هوایی به کابل زمینی در محدوده بازار روز شماره ۲ و ۳ لاهیجان بازدید کردند و آخرین وضعیت پیشرفت این پروژه در راستای افزایش ایمنی، زیباسازی شهری و ارتقای پایداری شبکه برق مورد بررسی قرار گرفت.