پخش زنده
امروز: -
ساخت مرکز نگهداشت مدیریت توزیع برق شرق گیلان در لاهیجان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان در مراسم آغاز ساخت این مرکز با اشاره به اهمیت تأمین برق پایدار و مطمئن برای شهروندان گفت: مرکز نگهداشت مدیریت توزیع برق شرق گیلان بهعنوان مرکز عملیاتی، امکان پشتیبانی متمرکز، منسجم و سریع از شهرستانهای لاهیجان، لنگرود، آستانهاشرفیه و سیاهکل را فراهم میکند.
مسعود صادقی خمامی با بیان اینکه برنامهای تحولی برای ارتقای زیرساختهای برق شهری لاهیجان در دست اجراست، افزود: احداث ۴ فیدر جدید نه تنها باعث کاهش خاموشیها در این شهرستان میشود، بلکه به توسعه زیرساختهای برقرسانی در لاهیجان نیز کمک شایانی خواهد کرد.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اختصاص بیش از ۴۰ میلیارد تومان اعتبار در حوزه تأمین ماشینآلات و تجهیزات عملیاتی این مرکز گفت: با توسعه زیرساختهای توزیع برق و احداث فیدرهای فشار متوسط جدید، با افزایش ظرفیت شبکه و بهبود کیفیت خدماترسانی به مشترکین، مشکلات برق لاهیجان به طور چشمگیری کاهش خواهد.
در جریان این مراسم، مسئولان از انبار مرکز دیسپاچینگ شرق گیلان و همچنین از روند عملیات در حال اجرای تبدیل شبکه فرسوده هوایی به کابل زمینی در محدوده بازار روز شماره ۲ و ۳ لاهیجان بازدید کردند و آخرین وضعیت پیشرفت این پروژه در راستای افزایش ایمنی، زیباسازی شهری و ارتقای پایداری شبکه برق مورد بررسی قرار گرفت.