سطح رسانهای حوزههای مقاومت بسیج رفسنجان با برگزاری دومین کارگاه آموزشی تخصصی ارتقا یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان دومین کارگاه آموزشی تخصصی روابط عمومی با هدف ارتقای توان رسانهای و تقویت مهارتهای اطلاعرسانی، به میزبانی حوزه مقاومت بسیج امام رضا علیهالسلام شهرستان رفسنجان و با حضور حوزههای امام رضا(ع)، کربلا و حضرت معصومه برگزار شد.
این کارگاه با حضور سرهنگ شجاعالدینی مدیر روابط عمومی و تبلیغات ناحیه و با مربیگری مرادی و زینلی برگزار شد و مباحثی همچون اصول خبرنویسی، تولید محتوای اثرگذار، روایتگری صحیح و نقش راهبردی روابط عمومی در جهاد تبیین مورد بررسی و آموزش قرار گرفت.
مدرسین این دوره با تأکید بر ضرورت عبور از شیوههای سنتی اطلاعرسانی، اهمیت سرعت، دقت و جریانسازی رسانهای در انعکاس فعالیتها و برنامههای بسیج را یادآور شدند.
این نشست آموزشی، بهعنوان دومین گام از مسیر آموزشی منسجم روابط عمومی حوزهها، با مشارکت فعال مسئولان و اعضای روابط عمومی برگزار شد و نقش مؤثری در تقویت همافزایی، انسجام و هماهنگی رسانهای میان حوزههای حاضر ایفا کرد.