به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان دومین کارگاه آموزشی تخصصی روابط عمومی با هدف ارتقای توان رسانه‌ای و تقویت مهارت‌های اطلاع‌رسانی، به میزبانی حوزه مقاومت بسیج امام رضا علیه‌السلام شهرستان رفسنجان و با حضور حوزه‌های امام رضا(ع)، کربلا و حضرت معصومه برگزار شد.

این کارگاه با حضور سرهنگ شجاع‌الدینی مدیر روابط عمومی و تبلیغات ناحیه و با مربیگری مرادی و زینلی برگزار شد و مباحثی همچون اصول خبرنویسی، تولید محتوای اثرگذار، روایت‌گری صحیح و نقش راهبردی روابط عمومی در جهاد تبیین مورد بررسی و آموزش قرار گرفت.

مدرسین این دوره با تأکید بر ضرورت عبور از شیوه‌های سنتی اطلاع‌رسانی، اهمیت سرعت، دقت و جریان‌سازی رسانه‌ای در انعکاس فعالیت‌ها و برنامه‌های بسیج را یادآور شدند.

این نشست آموزشی، به‌عنوان دومین گام از مسیر آموزشی منسجم روابط عمومی حوزه‌ها، با مشارکت فعال مسئولان و اعضای روابط عمومی برگزار شد و نقش مؤثری در تقویت هم‌افزایی، انسجام و هماهنگی رسانه‌ای میان حوزه‌های حاضر ایفا کرد.