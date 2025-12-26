پخش زنده
امروز: -
جدیدترین قسمت از برنامه «هفت» به پرونده ویژه پیرامون «ژانر فاجعه» و نقد و بررسی فیلمهای «احمد» و «رویاهای قطار» اختصاص دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جدیدترین قسمت از برنامه سینمایی «هفت»، امشب جمعه ۵ دی از ساعت ۲۲ به صورت زنده روی آنتن شبکه نمایش میرود.
میز سینمای ایران به فیلم «احمد» اختصاص دارد که با حضور رامتین شهبازی و رضا صدیق برگزار میشود.
گفتگوی ویژه این قسمت با حضور امیرعباس ربیعی، رضا محبی و ساره رشیدی برگزار میشود.
پرونده ویژه این قسمت با موضوع «ژانر فاجعه» و با حضور سجاد صفارهرندی برگزار میشود.
جواد طوسی و امیر قادری نیز در میز سینمای جهان به نقد و بررسی «آرزوهای قطار» (Train Dreams) میپردازند.
برنامه سینمایی «هفت» به تهیهکنندگی محمدحسین تنکابنی و اجرای محمدرضا مقدسیان جمعه شبها ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه نمایش میرود.