تیم پنجگانه لشکر ۴۱ ثارالله موفق شد در مسابقات لیگ پنجگانه نظامی قهرمانی کل سپاه، مقام دوم این دوره از رقابتها را از آنِ خود کند
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان این مسابقات با حضور تیمهایی از لشکرها، تیپها و سپاههای استانی سراسر کشور در سه نوبت به میزبانی استان های فارس ،مشهد مقدس ورقابت پایانی در استان مرکزی شهر اراک برگزار و تیم پنجگانه لشکر ۴۱ ثارالله پس از ماهها تلاش، تمرین مستمر و برگزاری اردوهای آمادگی در نقاط مختلف استان، توانست با نمایشی شایسته و امتیازی بالا، جایگاه دوم را کسب کند.
سرهنگ پاسدار ملایی مسئول تیم پنجگانه لشکر ۴۱ ثارالله، با اشاره به سطح بالای این رقابتها اظهار داشت:
«این مسابقات در رشتههای مختلفی از جمله شنا، تیراندازی، دوی استقامت و سایر آیتمهای تخصصی پنجگانه نظامی و با حضور ورزشکاران جوان و توانمند از سراسر کشور برگزار شد.»
وی همچنین پشتیبانی کامل و بیوقفه فرماندهی لشکر ۴۱ ثارالله، را یکی از عوامل اصلی این موفقیت دانست و افزود:
«حمایتهای مستمر فرماندهی لشکر نقش مهمی در ایجاد انگیزه، انسجام تیم و دستیابی به این افتخار ارزشمند داشت.»
این موفقیت، بار دیگر توانمندی، آمادگی و روحیه بالای رزمندگان و ورزشکاران لشکر ۴۱ ثارالله را به نمایش گذاشت و برگ زرین دیگری به افتخارات ورزشی استان کرمان افزود.